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Более $80 миллиардов выделила Украине коалиция "Рамштайн", — Пентагон

24 января 2024 00:56
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Помощь Украине - онад $80 миллиардов выделила Украине коалиция "Рамштайн" - Пентагон
Патрик Райдер. Фото: Pentagon
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" выделила более $80 миллиардов военной помощи нашей стране за время своего существования.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

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"Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая в дальнейшем защищается от непровоцированной агрессивной войны РФ. В целом эта коалиция выделила более $80 миллиардов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается", — сказал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, усилия сосредоточены на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты в любом случае продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы найти возможности для помощи ВСУ.

Напомним, январское заседание западной коалиции в формате Рамштайн, помогающей Украине бороться с российскими оккупантами, прошло в онлайн-режиме. Главный политический месседж прозвучал еще до заседания. Что это за месседж и какие вопросы обсуждали на 18-м Рамштайне — в статье Новости.LIVE.

Как и ожидалось, и Новости.LIVE об этом писали в материале, посвященном ожиданиям от январского Рамштайн-заседания, — одной из ключевых тем переговоров стала артиллерия. Речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем. Причем это изготовление, согласно договоренностям, имеет не только западные партнеры, но и в совместных проектах с Украиной.

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