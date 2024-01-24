Помощь Украине - онад $80 миллиардов выделила Украине коалиция "Рамштайн" - Пентагон

Патрик Райдер. Фото: Pentagon

Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" выделила более $80 миллиардов военной помощи нашей стране за время своего существования.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

Читайте также:

Что известно о помощи от "Рамштайна"

"Контактная группа продолжает коллективные усилия для международной военной поддержки Украины, которая в дальнейшем защищается от непровоцированной агрессивной войны РФ. В целом эта коалиция выделила более $80 миллиардов США на помощь Украине в сфере безопасности, и важная работа продолжается", — сказал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, усилия сосредоточены на усилении потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты в любом случае продолжают объединять усилия союзников и партнеров, чтобы найти возможности для помощи ВСУ.

Напомним, январское заседание западной коалиции в формате Рамштайн, помогающей Украине бороться с российскими оккупантами, прошло в онлайн-режиме. Главный политический месседж прозвучал еще до заседания. Что это за месседж и какие вопросы обсуждали на 18-м Рамштайне — в статье Новости.LIVE.

Как и ожидалось, и Новости.LIVE об этом писали в материале, посвященном ожиданиям от январского Рамштайн-заседания, — одной из ключевых тем переговоров стала артиллерия. Речь шла о возможности дальнейшего увеличения изготовленных боеприпасов и артиллерийских систем. Причем это изготовление, согласно договоренностям, имеет не только западные партнеры, но и в совместных проектах с Украиной.