Посилення російських штурмів та як їм протидіють ЗСУ — вечірнє зведення Генштабу

Командир українського танку на завданні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Триває 665 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють ігнорувати закони та звичаї війни.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові маневри Росії

Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Армія Росії завдала п'ять ракетних та 31 авіаудар, здійснила 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Внаслідок терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог не відмовився від наміру вибити ЗСУ з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безрезультатних штурмових дій, вступив у бій та зазнав значних втрат. Українські бійці стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження росармійцям.

Військові маневри України

Протягом доби військово-повітряні сили України завдали ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом доби протиповітряною обороною знищено керовану авіаракету Х-59.

Ракетні війська України вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість артилерійських одиниць армії Росії.

Ситуація на ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін. Ознак наступу не виявлено. Підрозділи армії Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну розвіддіяльність, обстрілюють населені пункти з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них:

Карповичі Чернігівської області;

Хотінь;

Костянтинівка;

Волфине Сумської області;

Ветеринарне;

Вовчанськ;

Бударки Харківської області.

Гаубиця ЗСУ обстрілює ворога. Джерело: Генштаб

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 16 російських атак в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримкою фронтової авіації ПКС РФ, намагався прорвати українську оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема:

Синьківка;

Петропавлівка;

Іванівка;

Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак ворога поблизу Білогорівки Луганської області, східніше Тернів та Спірного Донецької області. Також ПКС РФ завдали авіаудару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляно понад 10 населених пунктів, серед них:

Невське;

Білогорівка Луганської області;

Торське;

Серебрянка;

Верхньокам’янське;

Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українською армією відбито шість атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема:

Богданівка;

Іванівське;

Кліщіївка;

Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них:

Новобахмутівка;

Бердичі;

Авдіївка;

Сєверне;

Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українська армія продовжує стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Ворог здійснив дев'ять марних атак на позиції ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися:

Георгіївка;

Мар'їнка;

Побєда;

Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку активність ворога не фіксувалася. Відбувся артобстріл 10 населених пунктів, зокрема

Вугледар;

Пречистівка;

Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області, де армія Росії намагалася витіснити ЗСУ із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них:

Полтавка;

Малинівка;

Гуляйполе;

Гуляйпільське;

Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Дніпровське, Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаудару в районі Кринок Херсонської області.

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше в генштабі заявили про загострення на деяких ділянках фронту. А також там зазначили, що в рядах армії Росії розриваються північнокорейські снаряди прямо в дулах гармат.