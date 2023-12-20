Усиление российских штурмов и как им противодействуют ВСУ — вечерняя сводка Генштаба

Командир украинского танка на задании. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 665 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи войны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные маневры России

В течение суток произошло 89 боевых столкновений. Армия России нанесла пять ракетных и 31 авиаудар, совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В результате террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг не отказался от намерения выбить ВСУ из левобережья Днепра. Совершил 29 безрезультатных штурмовых действий, вступил в бой и понес значительные потери. Украинские бойцы стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение росармейцам.

Военные маневры ВСУ

В течение суток военно-воздушные силы Украины нанесли удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу проивника. В течение суток противовоздушной обороной уничтожена управляемая авиаракета Х-59.

Ракетные войска Украины поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских единиц армии России.

Ситуация на участках фронта

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков наступления не обнаружено. Подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную разведдеятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди них:

Карповичи Черниговской области;

Хотина;

Константиновка;

Волфин Сумской области;

Ветеринарное;

Волчанск;

Бударки Харьковской области.

Гаубица ВСУ обстреливает врага. Источник: Генштаб

На Купянском направлении ВСУ отразили 16 российских атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг при поддержке фронтовой авиации ВКС РФ пытался прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе:

Синьковка;

Петропавловка;

Ивановка;

Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак врага вблизи Белогоровки Луганской области, восточнее Тернов и Спорного Донецкой области. Также ВКС РФ нанесли авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстреляно более 10 населенных пунктов, в том числе:

Невское;

Белогоровка Луганской области;

Торское;

Серебрянка;

Верхнекаменное;

Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинской армией отражены шесть атак врага возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе:

Богдановка;

Ивановское;

Клещеевка;

Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенным пунктам, среди них:

Новобахмутовка;

Бердичи;

Авдеевка;

Северное;

Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинская армия продолжает удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Россияне совершили девять напрасных атак на позиции ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались:

Георгиевка;

Марьинка;

Победа;

Новомихайловка.

На Шахтерском направлении активность врага не фиксировалась. Состоялся артобстрел 10 населенных пунктов, в частности,

Угледар;

Пречистовка;

Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили четыре атаки западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области, где армия России пыталась вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них:

Полтавка;

Малиновка;

Гуляйполе;

Гуляйпольское;

Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись областному центру Херсонской области и Днепровскому, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиаудар в районе Крынок Херсонской области.

Источник: соцсети

Напомним, ранее в генштабе заявили об обострении на некоторых участках фронта. А также там отметили, что в рядах армии России разрываются северокорейские снаряды прямо в дулах пушек.