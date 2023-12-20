Усиление российских штурмов и как им противодействуют ВСУ — вечерняя сводка Генштаба
Продолжаются 665 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи войны.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Военные маневры России
В течение суток произошло 89 боевых столкновений. Армия России нанесла пять ракетных и 31 авиаудар, совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
В результате террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Враг не отказался от намерения выбить ВСУ из левобережья Днепра. Совершил 29 безрезультатных штурмовых действий, вступил в бой и понес значительные потери. Украинские бойцы стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение росармейцам.
Военные маневры ВСУ
В течение суток военно-воздушные силы Украины нанесли удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу проивника. В течение суток противовоздушной обороной уничтожена управляемая авиаракета Х-59.
Ракетные войска Украины поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских единиц армии России.
Ситуация на участках фронта
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков наступления не обнаружено. Подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную разведдеятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди них:
- Карповичи Черниговской области;
- Хотина;
- Константиновка;
- Волфин Сумской области;
- Ветеринарное;
- Волчанск;
- Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении ВСУ отразили 16 российских атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг при поддержке фронтовой авиации ВКС РФ пытался прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе:
- Синьковка;
- Петропавловка;
- Ивановка;
- Берестово в Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак врага вблизи Белогоровки Луганской области, восточнее Тернов и Спорного Донецкой области. Также ВКС РФ нанесли авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстреляно более 10 населенных пунктов, в том числе:
- Невское;
- Белогоровка Луганской области;
- Торское;
- Серебрянка;
- Верхнекаменное;
- Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинской армией отражены шесть атак врага возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе:
- Богдановка;
- Ивановское;
- Клещеевка;
- Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенным пунктам, среди них:
- Новобахмутовка;
- Бердичи;
- Авдеевка;
- Северное;
- Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении украинская армия продолжает удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Россияне совершили девять напрасных атак на позиции ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались:
- Георгиевка;
- Марьинка;
- Победа;
- Новомихайловка.
На Шахтерском направлении активность врага не фиксировалась. Состоялся артобстрел 10 населенных пунктов, в частности,
- Угледар;
- Пречистовка;
- Золотая Нива в Донецкой области.
На Запорожском направлении ВСУ отразили четыре атаки западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области, где армия России пыталась вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них:
- Полтавка;
- Малиновка;
- Гуляйполе;
- Гуляйпольское;
- Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись областному центру Херсонской области и Днепровскому, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиаудар в районе Крынок Херсонской области.
Напомним, ранее в генштабе заявили об обострении на некоторых участках фронта. А также там отметили, что в рядах армии России разрываются северокорейские снаряды прямо в дулах пушек.
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