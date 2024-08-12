Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС 11 серпня

Пожежа на ЗАЕС — в Австрії закликали розпочати мирні переговори
Австрійський канцлер Карл Негаммер відреагував на пожежу на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Він закликав МАГАТЕ "виконати свою роботу" та оголосити про початок переговорів.
Про це політик написав у Twitter у неділю, 11 серпня.
Австрія відреагувала на пожежу на ЗАЕС
Канцлер заявив, що атаки на ядерну інфраструктуру надзвичайно небезпечні та призводять до ескалації ситуації.
"Інцидент на Запорізькій АЕС підкреслює важливу роль МАГАТЕ і необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоку. Потрібна деескалація та переговори!" — написав політик.
Пожежа на ЗАЕС — що відомо
Нагадаємо, у неділю ввечері, 11 серпня, російські солдати влаштували пожежу в градирні Запорізької атомної електростанції. Спеціалісти МАГАТЕ заявили, що бачили темний дим після вибухів, а працівники станції повідомили про "ймовірну атаку безпілотника".
За даними "Енергоатому", причиною є недбалість російських бійців або ж їхній умисний підпал шин у градирні станції. У понеділок, 12 серпня, пожежа припинилася, а радіаційний фон лишився в нормі.
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