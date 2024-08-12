Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС 11 серпня

Пожежа у градирні Запорізької АЕС. Фото: скриншот

Австрійський канцлер Карл Негаммер відреагував на пожежу на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Він закликав МАГАТЕ "виконати свою роботу" та оголосити про початок переговорів.

Про це політик написав у Twitter у неділю, 11 серпня.

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Канцлер заявив, що атаки на ядерну інфраструктуру надзвичайно небезпечні та призводять до ескалації ситуації.

"Інцидент на Запорізькій АЕС підкреслює важливу роль МАГАТЕ і необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоку. Потрібна деескалація та переговори!" — написав політик.

Скриншот допису Негаммера

Пожежа на ЗАЕС — що відомо

Нагадаємо, у неділю ввечері, 11 серпня, російські солдати влаштували пожежу в градирні Запорізької атомної електростанції. Спеціалісти МАГАТЕ заявили, що бачили темний дим після вибухів, а працівники станції повідомили про "ймовірну атаку безпілотника".

Дим з градирні ЗАЕС. Джерело: соцмережі

За даними "Енергоатому", причиною є недбалість російських бійців або ж їхній умисний підпал шин у градирні станції. У понеділок, 12 серпня, пожежа припинилася, а радіаційний фон лишився в нормі.