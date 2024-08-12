Канцлер Австрии Карл Негаммер отреагировал на пожар на ЗАЭС 11 августа

Пожар в градирне Запорожской АЭС. Фото: скриншот

Австрийский канцлер Карл Нехаммер отреагировал на пожар на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ "выполнить свою работу" и объявить о начале переговоров.

Об этом политик написал в Twitter в воскресенье, 11 августа.

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Канцлер заявил, что атаки на ядерную инфраструктуру очень опасны и приводят к эскалации ситуации.

"Инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужна деэскалация и переговоры!" — написал политик.

Скриншот сообщения Нехаммера

Пожар на ЗАЭС — что известно

Напомним, в воскресенье вечером, 11 августа, российские солдаты устроили пожар в градирне Запорожской атомной электростанции. Специалисты МАГАТЭ заявили, что видели темный дым после взрывов, а работники станции сообщили о "вероятной атаке беспилотника".

Дым с градирной ЗАЭС. Источник: соцсети

По данным "Энергоатома", причиной является халатность российских бойцов или их умышленный поджог шин в градирне станции. В понедельник, 12 августа, пожар прекратился, а радиационный фон остался в норме.