Канцлер Австрии Карл Негаммер отреагировал на пожар на ЗАЭС 11 августа

Пожар на ЗАЭС — в Австрии призвали начать мирные переговоры
Австрийский канцлер Карл Нехаммер отреагировал на пожар на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ "выполнить свою работу" и объявить о начале переговоров.
Об этом политик написал в Twitter в воскресенье, 11 августа.
Австрия отреагировала на пожар на ЗАЭС
Канцлер заявил, что атаки на ядерную инфраструктуру очень опасны и приводят к эскалации ситуации.
"Инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужна деэскалация и переговоры!" — написал политик.
Пожар на ЗАЭС — что известно
Напомним, в воскресенье вечером, 11 августа, российские солдаты устроили пожар в градирне Запорожской атомной электростанции. Специалисты МАГАТЭ заявили, что видели темный дым после взрывов, а работники станции сообщили о "вероятной атаке беспилотника".
По данным "Энергоатома", причиной является халатность российских бойцов или их умышленный поджог шин в градирне станции. В понедельник, 12 августа, пожар прекратился, а радиационный фон остался в норме.
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