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Працівники ФСБ тікають із сім'ями з окупованого Токмака, що на Запоріжжі

5 жовтня 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Працівники ФСБ тікають із сім'ями з окупованого Токмака, що на Запоріжжі
Російські окупанти їдуть на техніці. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб розповів, що працівники ФСБ РФ разом зі своїми родинами лишають квартири в тимчасово окупованому Токмаку, що в Запорізькій області. Однак запевняють, що ще повернуться.

Про це повідомляє Суспільне

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Окупанти виїжджають із квартир

"Деякі співробітники ФСБ виїхали. Казали, що ми виїжджаємо до понеділка. Це виїхали з квартир, щоб не займали, сказали сусідам. Це перевіряється", — зазначив Чуб.

Також він розповів, що комунальним підприємствам міста та школам наказали найближчі два дні не йти на роботу. Однак чому саме не пояснили.

Нагадаємо, що після так званих "виборів" РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали скаржитися на те, що "новая родіна" не платить кошти. Гауляйтери ніяк не можуть поділити між собою "владу".

Також ми повідомляли, що російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.

Додамо, що близько половини керівних посад у регіональній владі окупованих територій України зайняли кремлівські чиновники. При цьому на рівні муніципалітетів домінують вихідці-колаборанти з місцевої, ще української влади.

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