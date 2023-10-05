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Работники ФСБ бегут с семьями из оккупированного Токмака на Запорожье

5 октября 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работники ФСБ бегут с семьями из оккупированного Токмака на Запорожье
Российские оккупанты едут на технике. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Токмакской городской военной администрации Александр Чуб рассказал, что работники ФСБ РФ вместе со своими семьями оставляют квартиры во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области. Однако уверяют, что еще вернутся.

Об этом сообщает Суспильне.

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Оккупанты выезжают из квартир

"Некоторые сотрудники ФСБ уехали. Говорили, что мы выезжаем до понедельника. Это выехали из квартир, чтобы не занимали, сказали соседям. Это проверяется", — отметил Чуб.

Также он рассказал, что коммунальным предприятиям города и школам приказали в ближайшие два дня не идти на работу. Однако почему именно не объяснили.

Напомним, что после так называемых "выборов" РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали жаловаться на то, что "новая родина" не платит средства. Гауляйтеры никак не могут поделить между собой "власть".

Также мы сообщали, что российские захватчики продолжают рассказывать о своей пропаганде детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе, оккупанты рассказывали детям об экстремизме.

Добавим, что около половины руководящих должностей в региональных властях оккупированных территорий Украины заняли кремлевские чиновники. При этом на уровне муниципалитетов доминируют выходцы-коллаборанты из местных, еще украинских властей.

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