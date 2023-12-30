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Прикордонники знищили шість дронів РФ на Запорізькому напрямку

30 грудня 2023 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники знищили шість дронів РФ на Запорізькому напрямку
Знищений російський дрон на Запорізькому напрямку. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили шість російських FPV- дронів. Таким чином, вони завадили ворожій атаці.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Прикордонники-оператори антидронових рушниць почули специфічний звук. Вони не чекали поки дрони з'являться на горизонті та відкрили вогонь на ураження безпілотної авіації. 

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Знищення російського дрона. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Внаслідок цього один з дронів під дією перехресного хвильового поля рушниць здетонував ще у повітрі, ще три було знищено повністю, а решту — вдалось приземлити майже неушкодженими.

"Саме завдяки впровадженню Держприкордонслужбою сучасних видів озброєння та техніки охоронці кордону блискавично протидіють ворожим безпілотним апаратам, прикриваючи позиції бійців, цивільну та критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

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Допис Південного регіонального управління ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в боях проти російських загарбників воїни Збройних сил України активно використовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, їх застосовують, щоб знищувати ворожих піхотинців.

Також ми писали, що ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські оборонці присікли спробу російської армії повторно захопити місто.

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