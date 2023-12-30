Військові майстерно нищать дронами ворожих піхотинців — в мережі показали відео

Момент влучання у ворожого солдата. Фото: скриншот

В боях проти російських загарбників воїни Збройних сил України активно використовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, їх застосовують, щоб знищувати ворожих піхотнів.

Вражаюче відео однієї з таких операцій показав журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте також:

Українські БпЛА нищать ворога

"Безпілотниками працює 1-ий штурмовий батальйон 92-ої ОШБр", — лаконічно підписав відео Цаплієнко.

На відео можна побачити, як український дрон скидає вибухівку на позиції, на яких перебувають військові-окупанти. Внаслідок ювелірної роботи наших захисників, вижити ворогам не вдалося.

Раніше ми повідомляли, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Так, загарбники залишаються без транспорту, зв'язку та піхоти.

Нагадуємо, що російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Щодня ворог втрачає своїх солдатів та важливу техніку.