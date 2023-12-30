Военные мастерски уничтожают дронами вражеских пехотинцев — в сети показали видео
В боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.
Впечатляющее видео одной из таких операций показал журналист Андрей Цаплиенко.
Украинские БпЛА уничтожают врага
"Беспилотниками работает первый штурмовой батальон 92-й ОШБр", — лаконично подписал видео Цаплиенко.
На видео можно увидеть, как украинский дрон сбрасывает взрывчатку на позиции, на которых находятся военные-оккупанты. В результате ювелирной работы наших защитников выжить врагам не удалось.
Ранее мы сообщали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, захватчики остаются без транспорта, связи и пехоты.
Напоминаем, что российские оккупанты понесут значительные потери на войне в Украине. Каждый день враг теряет своих солдат и важную технику.
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