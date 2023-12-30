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Военные мастерски уничтожают дронами вражеских пехотинцев — в сети показали видео

30 декабря 2023 10:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военные мастерски уничтожают дронами вражеских пехотинцев — в сети показали видео
Момент попадания во вражеского солдата. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.

Впечатляющее видео одной из таких операций показал журналист Андрей Цаплиенко.

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"Беспилотниками работает первый штурмовой батальон 92-й ОШБр", — лаконично подписал видео Цаплиенко.

На видео можно увидеть, как украинский дрон сбрасывает взрывчатку на позиции, на которых находятся военные-оккупанты. В результате ювелирной работы наших защитников выжить врагам не удалось.

Ранее мы сообщали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, захватчики остаются без транспорта, связи и пехоты.

Напоминаем, что российские оккупанты понесут значительные потери на войне в Украине. Каждый день враг теряет своих солдат и важную технику.

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