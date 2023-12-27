Вправні дії оператора БпЛА зупинили ворожий наступ — вражаюче відео

Ворожий БТР за мить до атаки українського дрону. Фото: скриншот

У цей складний час випробування війною інколи вправні дії одного воїна можуть вирішити долю битви. Так сталося на одній з ділянок фронту, де оператор безпілотного літального апарату зумів зупинити спробув штурмових дій з боку окупантів.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі "Генерал Марсель".

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"Оператор дрону зірвав спробу окупантів піти у штурм та залишив їх без бронетехніки", — говориться у повідомленні.

Варто зазначити, що на відео видно, як дрон наближається до ворожих піхотинців, які їхали на бронетехніці. Ймовірно, внаслідок цієї вдалої атаки ворог зазнав втрат і в живій силі.

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як працює безпілотний літальний апарат "Вампір". Він здатен нести вибухівку на відстань щонайменше 15 кілометрів.

Нагадуємо, що в мережі з'явилось відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.