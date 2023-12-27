Искусные действия оператора БпЛА остановили вражеское наступление

Вражеский БТР через мгновение до атаки украинского дрона. Фото: скриншот

В это сложное время испытания войной иногда искусные действия одного воина могут решить судьбу битвы. Так произошло на одном из участков фронта, где оператор беспилотного летательного аппарата сумел остановить попытку штурмовых действий со стороны оккупантов.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Генерал Марсель".

Читайте также:

Украинский дрон уничтожил штурмовую группу россиян

"Оператор дрона сорвал попытку оккупантов пойти в штурм и оставил их без бронетехники", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на видео видно, как дрон приближается к вражеским пехотинцам, которые ехали на бронетехнике. Вероятно, в результате этой удачной атаки враг понес потери и в живой силе.

Ранее сообщалось, что украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.

Напомним, что в сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.