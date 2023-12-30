Пограничники уничтожили шесть дронов РФ на Запорожском направлении

Уничтоженный российский дрон на Запорожском направлении. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

На Запорожском направлении пограничники уничтожили шесть российских FPV-дронов. Таким образом, они помешали вражеской атаке.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Пограничники-операторы антидроновых ружей услышали специфический звук. Они не ждали пока дроны появятся на горизонте и открыли огонь на поражение беспилотной авиации.

Уничтожение русского дрона. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

В результате один из дронов под действием перекрестного волнового поля ружей сдетонировал еще в воздухе, еще три были уничтожены полностью, а остальные — удалось приземлить почти невредимыми.

"Именно благодаря внедрению Госпогранслужбой современных видов вооружения и техники пограничники молниеносно противодействуют вражеским беспилотным аппаратам, прикрывая позиции бойцов, гражданскую и критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении

Сообщение Южного регионального управления ГНСУ. Фото: скриншот

Напомним, в боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.

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