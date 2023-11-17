Призов до війська — чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

В Україні продовжують видавати повістки військовозобов'язаним. Попри це, низка законних підстав, зокрема проблеми зі здоров'ям дає законне право на відстрочку від мобілізації.

У метеріалі OBOZ.UA. йдеться, чи можуть мобілізувати чоловіків людей з інвалідністю ІІІ.

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Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю

Торік, 2022, народні обранці висунули ідею про те про призов на службу людей з інвалідністю.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" говорить про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У статті 23 вищезазначеного закону не зазначено конкретної групи інвалідності, відповідно, люди з інвалідністю будь-якої з груп не підлягають мобілізації.

"Також слід знати, що відповідно до ч. 2 ст. 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їх згодою та лише за місцем проживання", — мовиться у повідомленні.

Мобілізація в Україні — що відомо

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, частина чоловіків, які підлягають призовному віку, можуть уникнути мобілізації через ряд хвороб.

Адвокат Олександр Камша пояснив, у яких випадках за порушення військового обліку та правил мобілізації, передбачена адміністративна відповідальність.

Серед тих, хто захищають Україну — представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трасгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.