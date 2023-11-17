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Призыв в армию — могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы

17 ноября 2023 04:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Призыв в армию — могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным. Несмотря на это, ряд законных оснований, в частности, проблемы со здоровьем дает законное право на отсрочку от мобилизации.

В метериале OBOZ.UA. говорится, могут мобилизовать мужчин людей с инвалидностью III.

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Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью

В прошлом году, 2022, народные избранники выдвинули идею о призыве на службу людей с инвалидностью.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В статье 23 вышеуказанного закона не указана конкретная группа инвалидности, соответственно, люди с инвалидностью какой-либо из групп не подлежат мобилизации.

"Также следует знать, что в соответствии с ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью во время мобилизации могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства", — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине — что известно

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, часть мужчин, подлежащих призывному возрасту, могут избежать мобилизации из-за ряда болезней.

Адвокат Александр Камша объяснил, в каких случаях за нарушение военного учета и правил мобилизации предусмотрена административная ответственность.

Среди защищающих Украину представители ЛГБТ-сообщества, в частности, трасгендеры . Стало известно, позволяет ли законодательство выезжать им за границу.

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