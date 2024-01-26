Путін вперше прокоментував авіакатастрофу Іл-76 — кого звинуватив

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ураження, які було вилучено з місця падіння Іл-76, свідчать про те, що це начебто були ракети систем ППО Франції або США. За його словами, це буде з'ясовано за декілька днів.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами-учасниками "СВО", пишуть росЗМІ.

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Також президент РФ за традицією звинуватив в збитті літака Україну.

"Ось дивіться, збили наш літак Іл-76 зі своїми військовослужбовцями, 65 людей. Ми ж не просто туди їх підвозили. ГУР та ЗСУ знали про те, що ми туди веземо військових, 65 людей, а всього було заплановано 190. І, знаючи про це, вони завдали удар по цьому літаку", — сказав диктатор.

Він додав, що не може стверджувати, що нібито українці зробили це навмисно або помилково, проте "очевидно, що це зробили вони".

"По-перше, тому що були зафіксовані пуски двох ракет з території підконтрольної київському режиму в 11:10, а ураження літаючого апарату відбулося через дві-три хвилини, тому відреагувати було практично неможливо", — зауважив Путін.

"Докази" Путіна

Голова Кремля наголосив, що літак було уражено ракетами з систем ППО, адже, за його словами, це видно, по "елементах ураження".

"Наші системи ППО по своєму розподілу завдавати ударів по нашому літаку не можуть. Там стоять системи: свій, чужий, тому скільки би оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка", — зазначив Путін.

За словами диктатора, це або американські системи Patriot, або ж європейські, а швидше за все, французькі. Він запевнив, що через декілька днів буде точна відповідь щодо цього.

Що відомо про авіакатастрофу в Бєлгородській області 24 січня

У Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Генштаб ЗСУ не дав конкретної відповіді щодо авіакатастрофи ІЛ-76, проте там натякнули, що ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, включно з Бєлгородсько-Харківським напрямком.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.

Проте Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.