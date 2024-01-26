Путин впервые прокомментировал авиакатастрофу Ил-76 — кого обвинил

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, свидетельствуют о том, что это якобы были ракеты систем ПВО Франции или США. По его словам, это будет выяснено через несколько дней.

Об этом он сказал во время встречи со студентами-участниками "СВО", пишут росСМИ.

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Также президент РФ по традиции обвинил в сбитии самолета Украину.

"Вот смотрите, сбили наш самолет Ил-76 со своими военнослужащими, 65 человек. Мы ведь не просто туда их подвозили. ГУР и ВСУ знали о том, что мы туда везем военных, 65 человек, а всего было запланировано 190. И, зная об этом они нанесли удар по этому самолету", — сказал диктатор.

Он добавил, что не может утверждать, что якобы украинцы сделали это специально или ошибочно, однако "очевидно, что это сделали они".

"Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму в 11:10, а поражение летающего аппарата произошло через две-три минуты, поэтому отреагировать было практически невозможно", — отметил Путин.

"Доказательства" Путина

Глава Кремля подчеркнул, что самолет был поражен ракетами из систем ПВО, ведь, по его словам, это видно, по "элементам поражения".

"Наши системы ПВО по своему распределению наносить удары по нашему самолету не могут. Там стоят системы: свой, чужой, поэтому сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника", — отметил Путин.

По словам диктатора, это либо американские системы Patriot, либо европейские, а скорее всего, французские. Он заверил, что через несколько дней будет четкий ответ на этот счет.

Что известно об авиакатастрофе в Белгородской области 24 января

В Корочанском районе Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Генштаб ВСУ не дал конкретного ответа на авиакатастрофу ИЛ-76, однако там намекнули, что ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, включая Белгородско-Харьковское направление.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Однако Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.