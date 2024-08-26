У Дніпропетровській області через атаку росіян загинула людина

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська вранці у понеділок, 26 серпня, здійснили атаку на Дніпропетровську області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, розгорілося кілька пожеж.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини 26 серпня

"Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, через російську атаку загинув 69-річний чоловік. Також в області сталося декілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку.

Наразі інформація уточнюється. Голова ОВА закликав громадян залишатися у безпечному місці до кінця повітряної тривоги.