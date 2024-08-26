В Днепропетровской области из-за атаки россиян погиб человек

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска утром в понедельник, 26 августа, совершили атаку на Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб один человек, разгорелось несколько пожаров.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепропетровщины 26 августа

"Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах. Спасибо за работу ПВО! Впрочем, к сожалению, без последствий вражеский террор не прошел", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за российской атаки погиб 69-летний мужчина. Также в области произошло несколько возгораний, в том числе пожар в дачном доме.

Пока информация уточняется. Глава ОВА призвал граждан оставаться в безопасном месте до конца воздушной тревоги.