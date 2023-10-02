Ракетний удар по Херсону: помер один із поранених поліцейських

Наслідки ракетного удару по Херсону. Фото: скриншот

У понеділок, 2 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Незабаром перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про те, що один із поліцейських, поранених сьогодні у Херсоні, помер у лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram .

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За словами Мрочка, поліцейський отримав поранення в процесі евакуації чоловіка із зони обстрілу, здійсненого військами Росії сьогодні близько 10:00.

Повідомлення Романа Мрочко. Фото: скриншот

Що сказав Олександр Прокудін

Своєю чергою, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив смерть поліцейського й уточнив, що поранення виявилися надто тяжкими й серце чоловіка не витримало під час операції.

Також Прокудін додав, що внаслідок обстрілу Херсона поранено восьмеро людей, серед них двоє дітей та їхня мати.

Нагадаємо, що вранці 2 жовтня російські терористи завдали удару по транспортному підприємству в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО.