Ракетный удар по Херсону: умер один из раненых полицейских

Последствия ракетного удара по Херсону. Фото: скриншот

В понедельник, 2 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Вскоре первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о том, что один из полицейских, раненых сегодня в Херсоне, скончался в больнице.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

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По словам Мрочко, полицейский получил ранения в процессе эвакуации мужчины из зоны обстрела, произведенного войсками России сегодня около 10:00.

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

Что сказал Александр Прокудин

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил смерть полицейского и уточнил, что ранения оказались слишком тяжелые и сердце мужчины не выдержало во время операции.

Также Прокудин добавил, что в результате обстрела Херсона ранены восемь человек, среди них двое детей и их мать.

Напомним, что утром 2 октября российские террористы нанесли удар по транспортному предприятию в Херсоне. В результате атаки пострадали два человека.

Также мы сообщали, что в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинской ПВО.