Ракетный удар по Херсону: умер один из раненых полицейских
В понедельник, 2 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Вскоре первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о том, что один из полицейских, раненых сегодня в Херсоне, скончался в больнице.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.
Что известно про полицейского, умершего в больнице
По словам Мрочко, полицейский получил ранения в процессе эвакуации мужчины из зоны обстрела, произведенного войсками России сегодня около 10:00.
Что сказал Александр Прокудин
В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил смерть полицейского и уточнил, что ранения оказались слишком тяжелые и сердце мужчины не выдержало во время операции.
Также Прокудин добавил, что в результате обстрела Херсона ранены восемь человек, среди них двое детей и их мать.
Напомним, что утром 2 октября российские террористы нанесли удар по транспортному предприятию в Херсоне. В результате атаки пострадали два человека.
Также мы сообщали, что в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинской ПВО.