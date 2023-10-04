РФ могла збити власний Су-35 над Токмаком, — розвідка Британії

Російський літак Су-35. Фото: росЗМІ

У четвер, 28 вересня, російські сили ППО, ймовірно, збили власний винищувач Су-25. Це сталося у небі над Токмаком у Запорізькій області, приблизно за 20 кілометрів за нинішньою лінією фронту.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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"28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один зі своїх власних багатоцільових бойових літаків Су-35С над Токмаком, приблизно за 20 км від поточної лінії фронту. Хоча Росія втратила близько 90 літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що саме цей регіон є добре укріпленим, також росіяни часто розміщують у Токмаку власний штаб.

"Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони перебувають у дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних глибоких ударів по таких місцях", — додають у розвідці.

Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, в РФ розпочалася фаза осіннього призову. Під цим приводом російська влада приховує примусову мобілізацію.

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