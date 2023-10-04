РФ могла збити власний Су-35 над Токмаком, — розвідка Британії
У четвер, 28 вересня, російські сили ППО, ймовірно, збили власний винищувач Су-25. Це сталося у небі над Токмаком у Запорізькій області, приблизно за 20 кілометрів за нинішньою лінією фронту.
Про це повідомляє розвідка Британії.
ППО РФ, ймовірно, збила власний літак
"28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один зі своїх власних багатоцільових бойових літаків Су-35С над Токмаком, приблизно за 20 км від поточної лінії фронту. Хоча Росія втратила близько 90 літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що саме цей регіон є добре укріпленим, також росіяни часто розміщують у Токмаку власний штаб.
"Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони перебувають у дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних глибоких ударів по таких місцях", — додають у розвідці.
Нагадаємо, в РФ розпочалася фаза осіннього призову. Під цим приводом російська влада приховує примусову мобілізацію.
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