Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ВПС України показали блискучу роботу ППО у Дніпропетровській та Одеській областях arrow

У ВПС України показали блискучу роботу ППО у Дніпропетровській та Одеській областях

3 жовтня 2023 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ВПС України показали блискучу роботу ППО у Дніпропетровській та Одеській областях
Робота ППО ВПС України. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Командувач військово-повітряними силами України Микола Олещук поділився кадрами блискучої бойової роботи систем ППО. Відео було відзняте на території Дніпропетровщини та Одещини.

Про це повідомляє Стратегічне командування ВПС ЗСУ.

Читайте також:

Блискучі результати роботи

За повідомленням, було знищено 30 із 32 повітряних цілей, однак чого саме — невідомо. У роботі брали участь підрозділи 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", винищувальна авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Кримський півострів за думкою військового аналітика Євгена Дикого, не захищений російськими системами ППО.

За переміщеннями російських систем по півострову вже давно стежать кримські партизани, які вже знають, куди їх перегнали російські солдати.

Натомість голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна планує займатися розробкою й виробництвом власних систем ППО, щоб знизити залежність від закордонних оборонних комплексів і підтримати український ВПК. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз