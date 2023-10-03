У ВПС України показали блискучу роботу ППО у Дніпропетровській та Одеській областях

Робота ППО ВПС України. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"

Командувач військово-повітряними силами України Микола Олещук поділився кадрами блискучої бойової роботи систем ППО. Відео було відзняте на території Дніпропетровщини та Одещини.

Про це повідомляє Стратегічне командування ВПС ЗСУ.

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Блискучі результати роботи

За повідомленням, було знищено 30 із 32 повітряних цілей, однак чого саме — невідомо. У роботі брали участь підрозділи 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", винищувальна авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Кримський півострів за думкою військового аналітика Євгена Дикого, не захищений російськими системами ППО.

За переміщеннями російських систем по півострову вже давно стежать кримські партизани, які вже знають, куди їх перегнали російські солдати.

Натомість голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна планує займатися розробкою й виробництвом власних систем ППО, щоб знизити залежність від закордонних оборонних комплексів і підтримати український ВПК.