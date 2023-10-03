В ВВС Украины показали блестящую работу ПВО в Днепропетровской и Одесской областях

Работа ПВО ВВС Украины. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала "СтратКом ВСУ"

Командующий военно-воздушными силами Украины Николай Олещук поделился кадрами блестящей боевой работы систем ПВО. Видео было снято на территории Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВВС ВСУ.

Читайте также:

Блестящие результаты работы

По сообщению, было уничтожено 30 из 32 воздушных целей, однако, чего именно — неизвестно. В работе принимали участие подразделения 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны.

Напомним, что недавно стало известно, что Крымский полуостров, по мнению военного аналитика Евгения Дикого, не защищен российскими системами ПВО.

За перемещениями российских систем по полуострову уже давно следят крымские партизаны, и они уже знают куда их перегнали российские солдаты.

В то же время глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Украина планирует заниматься разработкой и производствами собственных систем ПВО, чтобы снизить зависимость от зарубежных оборонных комплексов и поддержать украинский ВПК.