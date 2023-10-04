РФ могла сбить собственный Су-35 над Токмаком, — разведка Британии
В четверг, 28 сентября, российские силы ПВО, вероятно, сбили собственный истребитель Су-25. Это произошло в небе над Токмаком в Запорожской области, примерно в 20 километрах за нынешней линией фронта.
Об этом сообщает разведка Британии.
ПВО РФ, вероятно, сбила собственный самолет
"28 сентября 2023 года российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из своих собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С над Токмаком, примерно в 20 км от текущей линии фронта. Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с начала вторжения, это, вероятно, только пятая потеря Су-35С, современного российского боевого самолета", — говорится в сообщении.
Сообщается, что именно этот регион хорошо укреплен, также россияне часто размещают в Токмаке собственный штаб.
"Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам", — добавляют в разведке.
Напомним, в РФ началась фаза осеннего призыва. Под этим предлогом российские власти скрывают принудительную мобилизацию.
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