РФ могла сбить собственный Су-35 над Токмаком, — разведка Британии

Российский самолет Су-35. Фото: росСМИ

В четверг, 28 сентября, российские силы ПВО, вероятно, сбили собственный истребитель Су-25. Это произошло в небе над Токмаком в Запорожской области, примерно в 20 километрах за нынешней линией фронта.

Об этом сообщает разведка Британии.

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"28 сентября 2023 года российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из своих собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С над Токмаком, примерно в 20 км от текущей линии фронта. Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с начала вторжения, это, вероятно, только пятая потеря Су-35С, современного российского боевого самолета", — говорится в сообщении.

Сообщается, что именно этот регион хорошо укреплен, также россияне часто размещают в Токмаке собственный штаб.

"Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам", — добавляют в разведке.

Фото: Ministry of Defence

Напомним, в РФ началась фаза осеннего призыва. Под этим предлогом российские власти скрывают принудительную мобилизацию.

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