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РФ вранці завдав ударів по Запоріжжю, є руйнування та постраждалі, — Малашко

30 вересня 2023 13:35
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
РФ вранці завдав ударів по Запоріжжю, є руйнування та постраждалі, — Малашко
Очільник ЗОВА розповів про наслідки удару РФ. Фото: РБК-Україна
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Сьогодні, 30 вересня, близько 10 ранку росіяни завдали ракетні удари по території Матвіївської об'єднаної територіальної громади на Запоріжжі. Очільник Запорізької обласна державна адміністрації Юрій Малашко повідомив про кількість руйнувань та постраждалих внаслідок атаки. 

Відповідний допис він розмістив в Telegram.

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Всього з 10:06 до 10:20 військовими рф було нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ.

За попередньою інформацією, через завдані удари пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури.

"Станом на 11.40 наявна інформація про 5 поранених осіб. 1 людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", — зазначив Юрій Малашко.

День вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць у Запоріжжі

У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, о 9:00 у Запоріжжі відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць.

На час проведення заходу в центральній частині міста буде призупинено рух транспорту. Очільник ЗОВА просить вшанувати подвиг українських героїв подачею звукового сигналу протягом хвилини. 

Нагадаємо, що напередодні місто Миколаїв та область теж зазнали ракетного обстрілу. Віталій Кім розповів про влучання в об'єкт інфраструктури та гасіння пожежі, що виникла внаслідок завданих ударів. 

Також кілька днів тому російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні з артилерійських систем. Внаслідок масивного обстрілу є загиблі. 

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