РФ утром нанесла удары по Запорожью, есть разрушения и пострадавшие, — Малашко

Глава ЗОВА рассказал о последствиях удара РФ. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 30 сентября, около 10 утра россияне нанесли ракетные удары по территории Матвеевской объединенной территориальной громады в Запорожье. Глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко сообщил о количестве разрушений и пострадавших в результате атаки.

Соответствующее сообщение он разместил в Telegram.

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Всего с 10:06 до 10:20 военными РФ было нанесено 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ.

По предварительной информации, из-за нанесенных ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры.

"По состоянию на 11.40 имеется информация о 5 раненых лицах. 1 человек доставлен в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались" , — отметил Юрий Малашко.

День памяти погибших защитников и защитниц в Запорожье

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, в 9:00 в Запорожье состоится общенациональная минута молчания для почтения памяти павших защитников и защитниц.

Во время проведения мероприятия в центральной части города будет приостановлено движение транспорта. Глава ЗОВА просит почтить подвиг украинских героев подачей звукового сигнала в течение минуты.

Напомним, что накануне город Николаев и область тоже подверглись ракетным обстрелам. Виталий Ким рассказал о попадании в объект инфраструктуры и тушении пожара, возникшего в результате нанесенных ударов.

Также несколько дней назад российские войска обстреляли жилой квартал в Херсоне по артиллерийским системам. В результате массивного обстрела есть погибшие.