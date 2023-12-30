Росія будує базу ВМФ в Абхазії — в мережі з'явилися знімки
На тлі знищення українськими силами ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії Росія будує військово-морську базу в окупованій Абхазії. Росіяни вже почали перекидати туди військові кораблі.
Про це повідомляє SOVA.
РФ будує базу для військово-морських сил в Абхазії
Так, судячи з недавніх знімків, які опублікував Telegram-канал "Око Гора + Новости и аналитика", в Очамчирському районі росіяни здійснюють днопоглиблювальні роботи в порту і розпочали перекидання туди військових кораблів.
На кадрах видно, що станом на 26 грудня в порту перебувало приблизно 50 суден, а на зображеннях видно різницю глибини дна. Кількість кораблів, які перебувають там зараз, достеменно невідома.
Проте деякі ЗМІ зазначали, що роботи з поглиблення дна дозволять приймати судна водотоннажністю до 13 тис. тонн.
Відомо, що наразі порт являє собою пункт базування сторожових кораблів Прикордонної служби ФСБ Росії, що займається охороною "кордонів" окупованих Абхазії та Південної Осетії.
Водночас представники української розвідки стверджують, що головна мета цих робіт — перетворити Очамчире на безпечну гавань для кораблів Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, що окупаційний контингент російської армії втратив після влучного удару по Феодосії не тільки можливість висадки десанту в районі Одеси. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" уже використовувався росіянами як заміна Керченському мосту під час перекидання військ та зброї в Крим.
Ми також повідомляли, що російські окупанти шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ". До Феодосії вирушила велика група оперативників, яка буде займатися розслідуванням.
Крім того, українські хакери перехопили лист головнокомандувача військово-морським флотом РФ Миколи Євменова до голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка, в якому зазначена точна кількість загиблих окупантів на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який знищили Збройні сили України. У Новочеркаську пропонують оголосити траур за 74 російськими загарбниками.
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