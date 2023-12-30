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Росія будує базу ВМФ в Абхазії — в мережі з'явилися знімки

30 грудня 2023 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія будує базу ВМФ в Абхазії — в мережі з'явилися знімки
Військово-морський флот Росії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На тлі знищення українськими силами ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії Росія будує військово-морську базу в окупованій Абхазії. Росіяни вже почали перекидати туди військові кораблі.

Про це повідомляє SOVA.

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Так, судячи з недавніх знімків, які опублікував Telegram-канал "Око Гора + Новости и аналитика", в Очамчирському районі росіяни здійснюють днопоглиблювальні роботи в порту і розпочали перекидання туди військових кораблів.

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Глибина дна в порту 8 листопада. Фото: Telegram/Око Гора
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Глибина дна в порту 28 грудня. Фото: Telegram/Око Гора

На кадрах видно, що станом на 26 грудня в порту перебувало приблизно 50 суден, а на зображеннях видно різницю глибини дна. Кількість кораблів, які перебувають там зараз, достеменно невідома.

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Кількість суден в порту 15 грудня. Фото: Telegram/Око Гора
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Кількість суден в порту 26 грудня. Фото: Telegram/Око Гора

Проте деякі ЗМІ зазначали, що роботи з поглиблення дна дозволять приймати судна водотоннажністю до 13 тис. тонн.

Відомо, що наразі порт являє собою пункт базування сторожових кораблів Прикордонної служби ФСБ Росії, що займається охороною "кордонів" окупованих Абхазії та Південної Осетії.

Водночас представники української розвідки стверджують, що головна мета цих робіт — перетворити Очамчире на безпечну гавань для кораблів Чорноморського флоту РФ.

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Порт в Очамчирі. Фото: Telegram/Око Гора

Нагадаємо, що окупаційний контингент російської армії втратив після влучного удару по Феодосії не тільки можливість висадки десанту в районі Одеси. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" уже використовувався росіянами як заміна Керченському мосту під час перекидання військ та зброї в Крим.

Ми також повідомляли, що російські окупанти шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ". До Феодосії вирушила велика група оперативників, яка буде займатися розслідуванням.

Крім того, українські хакери перехопили лист головнокомандувача військово-морським флотом РФ Миколи Євменова до голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка, в якому зазначена точна кількість загиблих окупантів на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який знищили Збройні сили України. У Новочеркаську пропонують оголосити траур за 74 російськими загарбниками.

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