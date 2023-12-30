Россия строит базу ВМФ в Абхазии — в сети появились снимки
На фоне уничтожения украинскими силами ВДК "Новочеркасск" в Феодосии Россия строит военно-морскую базу в оккупированной Абхазии. Россияне уже начали перебрасывать туда военные корабли.
Об этом сообщает SOVA.
РФ строит базу для военно-морских сил в Абхазии
Так, судя по недавним снимкам, опубликованным Telegram-каналом "Око Гора + Новости и аналитика", в Очамчирском районе россияне осуществляют дноуглубительные работы в порту и приступили к переброске туда военных кораблей.
На кадрах видно, что на 26 декабря в порту находилось примерно 50 судов, а на изображениях видна разница глубины дна. Количество находящихся там сейчас кораблей доподлинно неизвестно.
Однако некоторые СМИ отмечали, что работы по углублению дна позволят принимать суда водоизмещением до 13 тыс. тонн.
Известно, что в настоящее время порт представляет собой пункт базирования сторожевых кораблей Пограничной службы ФСБ России, занимающийся охраной "границ" оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
В то же время представители украинской разведки утверждают, что главная цель этих работ — превратить Очамчире в безопасную гавань для кораблей Черноморского флота РФ.
Напомним, что Оккупационный контингент российской армии потерял после точного удара по Феодосии не только возможность высадки десанта в районе Одессы. Большой десантный корабль "Новочеркасск" уже использовался россиянами как замена Керченскому мосту во время перебрасывания войск и оружия в Крым.
Мы также сообщали, что российские оккупанты ищут виновных в уничтожении корабля "Новочеркасск". В Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет заниматься расследованием.
Кроме того, украинские хакеры перехватили письмо главнокомандующего военно-морским флотом РФ Николая Евменова к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко, в котором указано точное количество погибших оккупантов на большом десантном корабле "Новочеркасск", уничтоженном Вооруженными силами Украины. В Новочеркасске предлагают объявить траур по 74 российским захватчикам.
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