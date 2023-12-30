Россия строит базу ВМФ в Абхазии — в сети появились снимки

Военно-морской флот России. Фото: росСМИ

На фоне уничтожения украинскими силами ВДК "Новочеркасск" в Феодосии Россия строит военно-морскую базу в оккупированной Абхазии. Россияне уже начали перебрасывать туда военные корабли.

Об этом сообщает SOVA.

Читайте также:

РФ строит базу для военно-морских сил в Абхазии

Так, судя по недавним снимкам, опубликованным Telegram-каналом "Око Гора + Новости и аналитика", в Очамчирском районе россияне осуществляют дноуглубительные работы в порту и приступили к переброске туда военных кораблей.

Глубина дна в порту 8 ноября. Фото: Telegram/Глаз Гора

Глубина дна в порту 28 декабря. Фото: Telegram/Глаз Гора

На кадрах видно, что на 26 декабря в порту находилось примерно 50 судов, а на изображениях видна разница глубины дна. Количество находящихся там сейчас кораблей доподлинно неизвестно.

Количество судов в порту 15 декабря. Фото: Telegram/Глаз Гора

Количество судов в порту 26 декабря. Фото: Telegram/Глаз Гора

Однако некоторые СМИ отмечали, что работы по углублению дна позволят принимать суда водоизмещением до 13 тыс. тонн.

Известно, что в настоящее время порт представляет собой пункт базирования сторожевых кораблей Пограничной службы ФСБ России, занимающийся охраной "границ" оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

В то же время представители украинской разведки утверждают, что главная цель этих работ — превратить Очамчире в безопасную гавань для кораблей Черноморского флота РФ.

Порт в Очамчире. Фото: Telegram/Глаз Гора

Напомним, что Оккупационный контингент российской армии потерял после точного удара по Феодосии не только возможность высадки десанта в районе Одессы. Большой десантный корабль "Новочеркасск" уже использовался россиянами как замена Керченскому мосту во время перебрасывания войск и оружия в Крым.

Мы также сообщали, что российские оккупанты ищут виновных в уничтожении корабля "Новочеркасск". В Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет заниматься расследованием.

Кроме того, украинские хакеры перехватили письмо главнокомандующего военно-морским флотом РФ Николая Евменова к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко, в котором указано точное количество погибших оккупантов на большом десантном корабле "Новочеркасск", уничтоженном Вооруженными силами Украины. В Новочеркасске предлагают объявить траур по 74 российским захватчикам.