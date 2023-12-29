Українські хакери дізнались точну кількість загиблих окупантів на ВДК "Новочеркаськ"

Пожежа в окупованій Феодосії. Фото: місцеві телеграм-канал

Українські хакери перехопили лист головнокомандувача військово-морським флотом РФ Миколи Євменова до голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка, в якому зазначена точна кількість загиблих окупантів на великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який знищили Збройні сили України. У Новочеркаську пропонують оголосити траур за 74 російськими загарбниками.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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У листі головком ВМФ РФ пропонує оголосити траур в місті Новочеркаськ "у зв’язку зі смертю 74 окупантів".

Перехоплений лист. Фото: Центр Нацспротиву

"Спочатку реліз, який розсилала пресслужба чорноморського флоту рф, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Там також зауважили, що Євмєнов, найімовірніше, ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом. Саме через це публікації про кількість загиблих окупантів почали зникати.

"Центр національного спротиву зауважує, що ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною", — наголосили в Центрі нацспротиву.

В організації уточнили, що лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Росія 1" — Ксенії Гончаровій (Шачін).

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії тактична авіація Повітряних сил завдала пошкодження великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Внаслідок потужного удару він частково пішов під воду.

Окупаційний контингент російської армії втратив після влучного удару по Феодосії не тільки можливість висадки десанту в районі Одеси. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" уже використовувався росіянами як заміна Керченському мосту під час перекидання військ та зброї в Крим.

Ми також повідомляли, що російські окупанти шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ". До Феодосії вирушила велика група оперативників, яка буде займатися розслідуванням.