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Украинские хакеры узнали точное количество погибших оккупантов на БДК "Новочеркасск"

29 декабря 2023 19:56
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Украинские хакеры узнали точное количество погибших оккупантов на БДК "Новочеркасск"
Пожар в Феодосии. Фото: местные телеграмм-канал
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Украинские хакеры перехватили письмо главнокомандующего военно-морским флотом РФ Николая Евменова к главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко, в котором указано точное количество погибших оккупантов на большом десантном корабле "Новочеркасск", уничтоженном Вооруженными силами Украины. В Новочеркасске предлагают объявить траур по 74 погибшим российским захватчикам.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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В письме главком ВМФ РФ предлагает объявить траур в городе Новочеркасске "в связи со смертью 74 оккупантов".

Перехваченное письмо. Фото: Центр Нацсопротивления

"Сначала релиз, который рассылала пресс-служба черноморского флота России, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию", — отметили в Центре нацсопротивления.

Там также отметили, что Евменов, скорее всего, инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством. Именно поэтому публикации о количестве погибших оккупантов начали исчезать.

"Центр национального сопротивления отмечает, что поражение корабля произошло в момент накопления на нем средств поражения, что сделало операцию максимально эффективной", — отметили в Центре нацсопротивления.

В организации уточнили, что письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки из телепроекта "НАШИ" на канале "Россия 1" - Ксении Гончаровой (Шачин).

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии тактическая авиация Воздушных сил нанесла повреждение большому десантному кораблю "Новочеркасск". В результате мощного удара он частично ушел под воду.

Оккупационный контингент российской армии потерял после точного удара по Феодосии не только возможность высадки десанта в районе Одессы. Большой десантный корабль "Новочеркасск" уже использовался россиянами как замена Керченскому мосту во время опрокидывания войск и оружия в Крым.

Мы также сообщали, что российские оккупанты ищут виновных в уничтожении корабля "Новочеркасск". В Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет заниматься расследованием.

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