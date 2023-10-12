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Росія накопичує нові резерви для наступу, — Єрмак

12 жовтня 2023 16:08
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Росія накопичує нові резерви для наступу, — Єрмак
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про плани Росії на даному етапі війни. Він розповів про становище на фронті, та що допоможе українцям зламати план ворога. 

Про це чиновник написав у своєму пості на власному телеграм-каналі. 

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За словами керівника ОП, наразі російська армія намагається накопичити нові сили. Роблять вони це з метою відтягнути додаткові резерви ЗСУ. Адже, за словами Єрмака, на певних напрямках Сили оборони просуваються вперед. 

Разом з цим політик підмітив, що українці щодня працюють над перемогою. І для боротьби з "багатомільйонним злом" потрібні також ресурси, зокрема зброя та підготовка. 

При цьому Єрмак закцентував увагу, що саме допомагає українцям перемагати Росію.

"Саме єдність та боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян — знищення нашої нації", — написав політик. 

Пост Андрія Єрмака в Телеграм. Фото: НОВИНИ.LIVE
Пост Андрія Єрмака в Телеграм. Фото: НОВИНИ.LIVE​​

Нагадаємо, що 11 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет увійшли боєприпаси для нових систем ППО, які незабаром буде доставлено до України, ракетні та артилерійські боєприпаси, а також високоточні авіаційні боєприпаси та озброєння для протидії російським дронам. 

Також повідомлялося про те, що ЗСУ вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області.  

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