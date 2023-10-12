Росія накопичує нові резерви для наступу, — Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про плани Росії на даному етапі війни. Він розповів про становище на фронті, та що допоможе українцям зламати план ворога.

Про це чиновник написав у своєму пості на власному телеграм-каналі.

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За словами керівника ОП, наразі російська армія намагається накопичити нові сили. Роблять вони це з метою відтягнути додаткові резерви ЗСУ. Адже, за словами Єрмака, на певних напрямках Сили оборони просуваються вперед.

Разом з цим політик підмітив, що українці щодня працюють над перемогою. І для боротьби з "багатомільйонним злом" потрібні також ресурси, зокрема зброя та підготовка.

При цьому Єрмак закцентував увагу, що саме допомагає українцям перемагати Росію.

"Саме єдність та боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян — знищення нашої нації", — написав політик.

Пост Андрія Єрмака в Телеграм. Фото: НОВИНИ.LIVE​​

Нагадаємо, що 11 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет увійшли боєприпаси для нових систем ППО, які незабаром буде доставлено до України, ракетні та артилерійські боєприпаси, а також високоточні авіаційні боєприпаси та озброєння для протидії російським дронам.

Також повідомлялося про те, що ЗСУ вдалося просунутися 9 жовтня вперед на заході Запорізької області та поблизу Бахмута Донецької області.