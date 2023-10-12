Россия накапливает новые резервы для наступления, — Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о планах России на данном этапе войны. Он рассказал о положении на фронте и поможет украинцам сломать план врага.

Об этом чиновник написал в своем посту на собственном телеграмм-канале.

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По словам руководителя ОП, российская армия пытается накопить новые силы. Делают они это с целью оттянуть дополнительные резервы ВСУ. Ведь, по словам Ермака, по определенным направлениям Силы обороны продвигаются вперед.

При этом политик подметил, что украинцы ежедневно работают над победой. И для борьбы с многомиллионным злом нужны также ресурсы, в том числе оружие и подготовка.

При этом Ермак акцентировал внимание на том, что именно помогает украинцам побеждать Россию.

"Именно единство и борьба позволяют нам сломать ключевой план россиян — уничтожение нашей нации", — написал политик.

Напомним, что 11 октября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет вошли боеприпасы для новых систем ПВО, которые в скором времени будут доставлены в Украину, ракетные и артиллерийские боеприпасы, а также высокоточные авиационные боеприпасы и вооружение для противодействия российским дронам.

Также сообщалось, что ВСУ удалось продвинуться 9 октября вперед на западе Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области.