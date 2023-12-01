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Росія намагається наздогнати Україну в розробці морських дронів, — розвідка Британії

1 грудня 2023 16:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія намагається наздогнати Україну в розробці морських дронів, — розвідка Британії
Український морський дрон Magura V5. Фото: Defence Express
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська оборонна промисловість намагається подолати розрив з Україною у виробництві безпілотників. Йдеться про розробку надводних ударних дронів. 

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Російська оборонна промисловість намагається подолати розрив у можливостях з Україною у розробці односторонніх ударних безекіпажних наземних машин", — йдеться у звіті

Голова російської компанії KMZ Михайло Даниленко оголосив, що дрони їх виробництва випробують в "сво" з метою налагодження серійного виробництва у 2024 році.

Зазначається, що раніше KMZ вже виробляв цілу низку бронекатерів, який може перевозити боєприпаси вагою до 600 кг.

Так, військово-морські сили використовували надводні дрони ще з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою — в руках ЗСУ стали ключовим інструментом нападів у морі після початку повномасштабної війни.

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Скриншот зведенян міноборони Британії

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються відтворити український морський дрон SeaBaby. За основу вони взяли уламки від надводних безпілотників.

Крім того, у російських безпілотниках, запущених на територію України, було виявлено SIM-картки українського оператора "Київстар". Це дозволяло російській стороні використовувати українську мобільну мережу для відстеження розташування дронів та керування їх польотом. 

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