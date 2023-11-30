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Росіяни намагаються відновити український морський дрон з уламків

30 листопада 2023 00:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни намагаються відновити український морський дрон з уламків
Український морський дрон SeaBaby. Фото: defence-ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти намагаються відтворити український морський дрон SeaBaby. За основу вони взяли уламки від надводних безпілотників.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

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Так, ворогу вдалося зібрати модель українського морського безпілотника SeaBaby з уламків кількох таких дронів, що знайшли на місці атак.

Відомо, що апарат вже доставили в 388 морський розвідувальний пункт спеціального призначення Чорноморського флоту РФ.

У лабораторних умовах окупанти проводять детальне вивчення безпілотника та перепрограмування. Вони сподіваються на подальше використання прототипу українського дрона для атак проти ЗСУ. 

"Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій шляхом українських та західних розробок", — зауважило джерело УП.

Нагадаємо, що Служба безпеки України вперше офіційно підтвердила ураження чималої кількості російських кораблів за допомогою своїх морських дронів SeaBaby. Там перерахували ворожі кораблі, які зазнали пошкоджень.

Також ми писали, що Служба безпеки України здійснювала атаки по Кримському мосту, зокрема, завдяки росіянам. Нашим спецслужбам вдалося провести там низку успішних операцій.

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