Россияне пытаются восстановить украинский морской дрон из обломков
Российские оккупанты пытаются воспроизвести украинский морской дрон SeaBaby. За основу они взяли обломки от надводных беспилотников.
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
Оккупанты пытаются воссоздать дрон SeaBaby
Так, врагу удалось собрать модель украинского морского беспилотника SeaBaby из обломков нескольких таких дронов, которые нашли на месте атак.
Известно, что аппарат уже доставлен в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота РФ.
В лабораторных условиях оккупанты проводят детальное изучение беспилотника и перепрограммирование. Они надеются на дальнейшее использование прототипа украинского дрона для атак против ВСУ.
"Оккупанты еще раз пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий путем украинских и западных разработок", — отметил источник УП.
Напомним, что Служба безопасности Украины впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов SeaBaby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины осуществляла атаки по Крымскому мосту, в частности, благодаря россиянам. Нашим спецслужбам удалось провести ряд успешных операций.
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