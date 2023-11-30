Россияне пытаются восстановить украинский морской дрон из обломков

Украинский морской дрон SeaBaby. Фото: defence-ua

Российские оккупанты пытаются воспроизвести украинский морской дрон SeaBaby. За основу они взяли обломки от надводных беспилотников.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

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Так, врагу удалось собрать модель украинского морского беспилотника SeaBaby из обломков нескольких таких дронов, которые нашли на месте атак.

Известно, что аппарат уже доставлен в 388 морской разведывательный пункт специального назначения Черноморского флота РФ.

В лабораторных условиях оккупанты проводят детальное изучение беспилотника и перепрограммирование. Они надеются на дальнейшее использование прототипа украинского дрона для атак против ВСУ.

"Оккупанты еще раз пытаются компенсировать отсутствие собственных технологий путем украинских и западных разработок", — отметил источник УП.

Напомним, что Служба безопасности Украины впервые официально подтвердила поражение немалого количества российских кораблей с помощью своих морских дронов SeaBaby. Там перечислили вражеские корабли, которые получили повреждения.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины осуществляла атаки по Крымскому мосту, в частности, благодаря россиянам. Нашим спецслужбам удалось провести ряд успешных операций.