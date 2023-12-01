Россия пытается догнать Украину в разработке морских дронов, — разведка Британии

Украинский морской дрон Magura V5. Фото: Defence Express

Российская оборонная промышленность пытается преодолеть разрыв с Украиной в производстве беспилотников. Речь идет о разработке надводных ударных дронов.

Об этом сообщает британская разведка .

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"Российская оборонная промышленность пытается преодолеть разрыв в возможностях с Украиной в разработке односторонних ударных безэкипажных наземных машин", — говорится в отчете

Глава российской компании KMZ Михаил Даниленко объявил, что дроны их производства испытают в "сво" с целью отладки серийного производства в 2024 году.

Отмечается, что ранее KMZ уже производил целый ряд бронекатеров, которые могут перевозить боеприпасы весом до 600 кг.

Так, военно-морские силы использовали надводные дроны еще со времен Второй мировой войны. Однако современные типы, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках ВСУ стали ключевым инструментом нападений в море после начала полномасштабной войны.

Скриншот сводки минобороны Британии

Напомним, что российские оккупанты пытаются воспроизвести украинский морской дрон SeaBaby. За основу они взяли обломки от надводных беспилотников.

Кроме того, в российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания расположения дронов и управления их полетом.