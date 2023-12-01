Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия пытается догнать Украину в разработке морских дронов, — разведка Британии arrow

Россия пытается догнать Украину в разработке морских дронов, — разведка Британии

1 декабря 2023 16:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия пытается догнать Украину в разработке морских дронов, — разведка Британии
Украинский морской дрон Magura V5. Фото: Defence Express
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская оборонная промышленность пытается преодолеть разрыв с Украиной в производстве беспилотников. Речь идет о разработке надводных ударных дронов.

Об этом сообщает британская разведка .

Читайте также:

Россия пытается нарастить производство морских дронов

"Российская оборонная промышленность пытается преодолеть разрыв в возможностях с Украиной в разработке односторонних ударных безэкипажных наземных машин", — говорится в отчете

Глава российской компании KMZ Михаил Даниленко объявил, что дроны их производства испытают в "сво" с целью отладки серийного производства в 2024 году.

Отмечается, что ранее KMZ уже производил целый ряд бронекатеров, которые могут перевозить боеприпасы весом до 600 кг.

Так, военно-морские силы использовали надводные дроны еще со времен Второй мировой войны. Однако современные типы, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках ВСУ стали ключевым инструментом нападений в море после начала полномасштабной войны.

null
Скриншот сводки минобороны Британии

Напомним, что российские оккупанты пытаются воспроизвести украинский морской дрон SeaBaby. За основу они взяли обломки от надводных беспилотников.

Кроме того, в российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания расположения дронов и управления их полетом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме