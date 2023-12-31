Росія обстріляла Кіровоградщину — пошкоджені лінії електропередач
Російські окупанти обстріляли Кіровоградську область, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені лінії електропередач.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.
Обстріл Кіровоградщини 31 грудня
"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба", — написав він.
За словами Райковича, у Кропивницькому районі внаслідок атаки ворога були пошкоджені лінії електропередач та господарчі будівлі.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.
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