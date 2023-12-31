Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія обстріляла Кіровоградщину — пошкоджені лінії електропередач arrow

Росія обстріляла Кіровоградщину — пошкоджені лінії електропередач

31 грудня 2023 15:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія обстріляла Кіровоградщину — пошкоджені лінії електропередач
Лінія електропередач. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти обстріляли Кіровоградську область, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Читайте також:

Обстріл Кіровоградщини 31 грудня

"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба", — написав він.

За словами Райковича, у Кропивницькому районі внаслідок атаки ворога були пошкоджені лінії електропередач та господарчі будівлі. 

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

null
Скриншот допису Райковича

Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі