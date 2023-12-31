Росія обстріляла Кіровоградщину — пошкоджені лінії електропередач

Лінія електропередач. Ілюстративне фото: соцмережі

Російські окупанти обстріляли Кіровоградську область, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

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"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба", — написав він.

За словами Райковича, у Кропивницькому районі внаслідок атаки ворога були пошкоджені лінії електропередач та господарчі будівлі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Райковича

Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти атакують Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.