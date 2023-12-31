Россия обстреляла Кировоградщину — повреждены линии электропередач

Линия электропередач. Иллюстративное фото: соцсети

Российские оккупанты обстреляли Кировоградскую область, там работала ПВО. В результате вражеской атаки были повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил председатель ОВА Андрей Райкович.

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"Кировоградщина вновь под вражескими обстрелами. Отработали защитники неба", — написал он.

По словам Райковича, в Кропивницком районе в результате атаки врага были повреждены линии электропередач и хозяйственные постройки.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Скриншот поста Райковича

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря прогремел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты атакуют Украину беспилотниками типа "шахед" уже более года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.