Росіяни кидають у бій десантників через брак кваліфікованої піхоти, — військовий

Російські військові. Фото: росЗМІ

Росіяни змушені закривати "дірки" у своїй обороні десантними військами через брак кваліфікованої піхоти. Загарбники сподіваються, що ці частини зможуть зупинити контрнаступ Збройних сил України.

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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Росіяни сподіваються, що такі елітні частини зможуть втримати позиції краще, ніж звичайна піхота.

"А якщо брати у них частково мобілізований резерв, то він дуже ненавчений і погано поводить себе під час бойових дій. Тобто для них є небезпека, що ті ділянки фронту, які вони повністю прикривають частково мобілізованими, будуть нами прорвані", — пояснив офіцер.

Нагадаємо, українська бронетехніка вперше прорвалась за останню лінію оборони РФ на Запоріжжі.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка.