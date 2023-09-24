Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни кидають у бій десантників через брак кваліфікованої піхоти, — військовий arrow

Росіяни кидають у бій десантників через брак кваліфікованої піхоти, — військовий

24 вересня 2023 09:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни кидають у бій десантників через брак кваліфікованої піхоти, — військовий
Російські військові. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни змушені закривати "дірки" у своїй обороні десантними військами через брак кваліфікованої піхоти. Загарбники сподіваються, що ці частини зможуть зупинити контрнаступ Збройних сил України.

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Росіянам бракує піхоти

Росіяни сподіваються, що такі елітні частини зможуть втримати позиції краще, ніж звичайна піхота.

"А якщо брати у них частково мобілізований резерв, то він дуже ненавчений і погано поводить себе під час бойових дій. Тобто для них є небезпека, що ті ділянки фронту, які вони повністю прикривають частково мобілізованими, будуть нами прорвані", — пояснив офіцер.

Нагадаємо, українська бронетехніка вперше прорвалась за останню лінію оборони РФ на Запоріжжі. 

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз