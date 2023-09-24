Россияне бросают в бой десантников за неимением квалифицированной пехоты, — военный

Российские военные. Фото: росСМИ

Россияне вынуждены закрывать "дыры" в своей обороне десантными войсками из-за нехватки квалифицированной пехоты. Захватчики надеются, что эти части смогут остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Россиянам не хватает пехоты

Россияне надеются, что такие элитные части смогут удержать позиции лучше обычной пехоты.

"А если брать у них частично мобилизованный резерв, то он очень необучен и плохо ведет себя во время боевых действий. То есть для них есть опасность, что те участки фронта, которые они полностью прикрывают частично мобилизованными, будут прорваны нами", — пояснил офицер.

Напомним, украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут — Горловка.