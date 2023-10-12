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Росіяни можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона

12 жовтня 2023 19:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона
Літак Ту-22м3. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські війська можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона. Мешканців закликають бути обережними та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Можливі пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона. Подбайте про власну та безпеку рідних", — йдеться у повідомленні.

Авиация РФ
Ворог може застосувати авіабомби. Фото: скриншот

Обстріли Херсонщини

У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі. 

Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування. 

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора. 

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