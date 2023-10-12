Росіяни можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона
Російські війська можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона. Мешканців закликають бути обережними та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсон під загрозою удару
"Можливі пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона. Подбайте про власну та безпеку рідних", — йдеться у повідомленні.
Обстріли Херсонщини
У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.
Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора.