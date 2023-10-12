Росіяни можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона

Літак Ту-22м3. Фото: Google

Російські війська можуть застосувати керовані авіабомби проти Херсона. Мешканців закликають бути обережними та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Можливі пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона. Подбайте про власну та безпеку рідних", — йдеться у повідомленні.

Ворог може застосувати авіабомби. Фото: скриншот

Обстріли Херсонщини

У неділю, 8 жовтня, внаслідок російського обстрілу Херсонської області постраждала дитина. 11-річна дівчинка з численними травмами перебуває в комі.

Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора.