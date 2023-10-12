Россияне могут применить управляемые авиабомбы против Херсона
Российские войска могут применить управляемые авиабомбы против Херсона. Жители призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсон под угрозой удара
"Возможны пуски управляемых авиабомб в направлении Херсона. Позаботьтесь о собственной безопасности родных", — говорится в сообщении.
Обстрелы Херсона
В воскресенье, 8 октября, в результате российских обстрелов Херсонской области пострадал ребенок. 11-летняя девочка с многочисленными травмами находится в коме.
Также мы писали о том, что российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.
Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.