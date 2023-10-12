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Россияне могут применить управляемые авиабомбы против Херсона

12 октября 2023 19:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне могут применить управляемые авиабомбы против Херсона
Самолет Ту-22м3. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские войска могут применить управляемые авиабомбы против Херсона. Жители призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Возможны пуски управляемых авиабомб в направлении Херсона. Позаботьтесь о собственной безопасности родных", — говорится в сообщении.

Авиация РФ
Враг может применить авиабомбы. Фото: скриншот

Обстрелы Херсона

В воскресенье, 8 октября, в результате российских обстрелов Херсонской области пострадал ребенок. 11-летняя девочка с многочисленными травмами находится в коме.

Также мы писали о том, что российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.

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