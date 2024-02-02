Росіяни перетворюють окуповане Запоріжжя на смітник — мер Мелітополя розповів про занепад міст

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Укрінформ

Окупаційна влада в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Зокрема, з Мелітополя, який раніше був розвинутим проєвропейським містом, зробили сміттєзвалище. В більшості окупованих міст є проблеми з постійним водопостачанням та електроенергією.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

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Зазначається, що росіяни буквально не забирають сміття з Мелітополя, місто перетворилося, за словами Федорова, у великий смітник. Росіяни обмальовують стіни в місті й встановлюють усюди паркани. Міський голова зауважив, проблеми з постачанням комунальних послуг вирішуються днями, на окупованих територіях немає постійного водопостачання.

"Наше місто з ідеально чистого проєвропейського перетворилося на російський смітник, в якому вони прибрати не можуть. Комунальна сфера перетворилася на те, що вода подається в багатьох населених пунктах погодинно, а не цілодобово. Постійні аварії електрики, водопостачання, які лагодяться не за години, а днями, тому що велика кількість кваліфікованих кадрів виїхала", — підкреслив Федоров.

Мер Мелітополя наголосив, що Запорізька область перетворилася в зону "без майбутнього з постійною деградацією". Як вказує Федоров, загарбники показово "для картинки" роблять ремонти в лікарнях та громадських установах.

"Ворог не вкладає кошти у відновлення інфраструктури на території Мелітополя. Будівництва жодного не ведеться. Вони масово руйнують наше майно, але не відновлюють його", — додав посадовець.

Нагадаємо, росіяни змусили власників готелів на окупованих територіях повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".

Додамо, у Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. В місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією.