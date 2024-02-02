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Россияне превращают оккупированное Запорожье в свалку — мэр Мелитополя рассказал про упадок городов

2 февраля 2024 18:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне превращают оккупированное Запорожье в свалку — мэр Мелитополя рассказал про упадок городов
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Укринформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупационные власти в Запорожской области постепенно рушат населенные пункты региона. В частности, из Мелитополя, который ранее был развитым проевропейским городом, сделали свалку. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

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Отмечается, что россияне буквально не забирают мусор из Мелитополя, город превратился, по словам Федорова, в крупную свалку. Россияне разрисовывают стены в городе и устанавливают повсюду заборы. Городской голова отметил, что проблемы со снабжением коммунальных услуг решаются днями, на оккупированных территориях нет постоянного водоснабжения.

"Наш город из идеально чистого проевропейского превратился в российскую свалку, в которой они убрать не могут. Коммунальная сфера превратилась в то, что вода подается во многих населенных пунктах почасово, а не круглосуточно. Постоянные аварии электричества, водоснабжения, которые чинятся не за часы, а днями, потому что большое количество квалифицированных кадров уехало", — подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что Запорожская область превратилась в зону "без будущего с постоянной деградацией". Как указывает Федоров, захватчики показательно "для картинки" производят ремонты в больницах и общественных учреждениях.

"Враг не вкладывает средства в восстановление инфраструктуры на территории Мелитополя. Строительства ни одного не ведется. Они массово разрушают наше имущество, но не восстанавливают его", — добавил чиновник.

Напомним, россияне заставили владельцев гостиниц на оккупированных территориях сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам мэра Ивана Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВОТ".

Добавим, в Мелитополе идет активная подготовка к псевдовыборам президента России. В город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

война
россияне
Украина
Запорожская область
оккупанты
Иван Федоров
Мелитополь
оккупация

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