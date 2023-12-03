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Росіяни продовжують бити по Дніпропетровській області — в ОВА розповіли про наслідки

3 грудня 2023 08:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни продовжують бити по Дніпропетровській області — в ОВА розповіли про наслідки
Голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук. Фото: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі російські загарбники завдали ударів по Дніпропетровській області. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

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"За ніч окупанти двічі атакували Нікопольщину. Били артилерією по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Випустили з півдесятка снарядів", — говориться у повідомленні ОВА.

Також там повідомили, що на цього разу обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Також зазначається, що в інших громадах області ніч минула без обстрілів. 

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Жителі міста чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків. 

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