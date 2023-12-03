Росіяни продовжують бити по Дніпропетровській області — в ОВА розповіли про наслідки
Цієї ночі російські загарбники завдали ударів по Дніпропетровській області. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
Ворог обстріляв Нікопольський район
"За ніч окупанти двічі атакували Нікопольщину. Били артилерією по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Випустили з півдесятка снарядів", — говориться у повідомленні ОВА.
Також там повідомили, що на цього разу обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Також зазначається, що в інших громадах області ніч минула без обстрілів.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Жителі міста чули вибухи у кількох районах правобережжя. Є ушкодження житлових будинків.
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