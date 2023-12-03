Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне продолжают бить по Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях arrow

Россияне продолжают бить по Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях

3 декабря 2023 08:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне продолжают бить по Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях
Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью российские захватчики нанесли удары по Днепропетровской области. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

Читайте также:

Враг обстрелял Никопольский район

"За ночь кафиры дважды атаковали Никопольщину. Били артиллерией по самому Никополю и Красногригорьевской общине. Выпустили из полудесятка снарядов", — говорится в сообщении ОВА.

Также там сообщили, что в этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

Также отмечается, что в других общинах области прошла ночь без обстрелов.

Ранее мы сообщали, что в Днепре прогремели сильные взрывы утром 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Жители города слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

Актуальное по теме