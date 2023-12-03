Россияне продолжают бить по Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях
Этой ночью российские захватчики нанесли удары по Днепропетровской области. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.
Враг обстрелял Никопольский район
"За ночь кафиры дважды атаковали Никопольщину. Били артиллерией по самому Никополю и Красногригорьевской общине. Выпустили из полудесятка снарядов", — говорится в сообщении ОВА.
Также там сообщили, что в этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
Также отмечается, что в других общинах области прошла ночь без обстрелов.
Ранее мы сообщали, что в Днепре прогремели сильные взрывы утром 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Жители города слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
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