Россияне продолжают бить по Днепропетровской области — в ОВА рассказали о последствиях

Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук. Фото: Днепропетровская ОВА

Этой ночью российские захватчики нанесли удары по Днепропетровской области. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

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"За ночь кафиры дважды атаковали Никопольщину. Били артиллерией по самому Никополю и Красногригорьевской общине. Выпустили из полудесятка снарядов", — говорится в сообщении ОВА.

Также там сообщили, что в этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

Также отмечается, что в других общинах области прошла ночь без обстрелов.

Ранее мы сообщали, что в Днепре прогремели сильные взрывы утром 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Жители города слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.