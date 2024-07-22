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Росіяни продовжують штурмувати — в Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

22 липня 2024 19:15
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Генштабі відзвітували про ситуацію на напрямках фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 22 липня, триває 880 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом останньої доби зафіксовано 93 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Ситуація на напрямках

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують зазнавати обстрілів з території Російської Федерації. Сьогодні ворог здійснив ракетний удар по місту Конотоп, використавши ракету Х-59.

Харківщина продовжує зазнавати інтенсивних атак ворожої авіації. З початку дня російські сили з міст Бєлгород і Шебекіно провели 11 авіаударів по українських населених пунктах, зокрема Черняках, Веселому, Липцям, Малим Проходам, Глибокому, Караїчному та Питомнику. Додатково, противник випустив ракету "Іскандер-М" по місту Дергачі.

На Харківському напрямку російські війська також здійснили шість безрезультатних атак у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість атак на українські позиції поблизу Берестового та Глушківки. Один бій завершено, п’ять інших тривають.

На Лиманському напрямку агресор провів штурмові дії поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки та в зоні Серебрянського лісу. Наші захисники відбили три атаки ворога, одна атака продовжується біля Макіївки.

На Сіверському напрямку протягом дня ворог сім разів атакував території біля Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Українські війська успішно відбили шість атак, ще одне зіткнення триває.

На Краматорському напрямку з початку доби зафіксовано 22 атаки біля Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили дев'ять атак, ще 13 тривають. Дані про втрати ворога уточнюються.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили дев'ять атак поблизу Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Вісім боїв завершено, один ще триває.

На Покровському напрямку російські війська провели штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Оборонці стримують атаки противника, відбивши 17 штурмів; дев’ять боєзіткнень тривають. Втрати ворога наразі уточнюються.

На Курахівському напрямку противник здійснив 10 атак поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Сім боїв вже завершено, три тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався прорвати оборону України біля Роботиного, але зазнати невдачі.

На Придніпровському напрямку ворог зазнав невдачі, двічі намагаючись прорвати оборонні позиції українських підрозділів на лівому березі Дніпра. В інших напрямках фронту ситуація залишилася без значних змін.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ, незважаючи на великі втрати. Також жорсткі бої тривають в Красногоровці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сили оборони України знищили понад тисячу російських окупантів за добу. Також вдалося знищити кілька систем ППО ворога. 

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