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Россияне продолжают штурмовать — в Генштабе сообщили о ситуации на фронте

22 июля 2024 19:15
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Генштабе отчитались о ситуации на направлениях фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 22 июля, продолжаются 880 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 93 боевых столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Ситуация на направлениях

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться обстрелам с территории Российской Федерации. Сегодня враг нанес ракетный удар по городу Конотоп, использовав ракету Х-59.

Харьковщина продолжает подвергаться интенсивным атакам вражеской авиации. С начала дня российские силы из городов Белгород и Шебекино провели 11 авиаударов по украинским населенным пунктам, в частности, Чернякам, Веселому, Липцам, Малым Проходам, Глубокому, Караическому и Питомнику. Дополнительно противник выпустил ракету "Искандер-М" по городу Дергачи.

На Харьковском направлении российские войска также совершили шесть безрезультатных атак в Глубоком и Волчанском районах.

На Купянском направлении враг совершил шесть атак на украинские позиции вблизи Берестового и Глушковки. Одно сражение завершено, пять других продолжаются.

На Лиманском направлении агрессор провел штурмовые действия вблизи Торского, Новосергеевки, Макеевки и в зоне Серебрянского леса. Наши защитники отбили три атаки врага, одна атака продолжается у Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал территории возле Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинские войска успешно отразили шесть атак, еще одно столкновение продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток зафиксировано 22 атаки возле Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 продолжаются. Данные о потерях неприятеля уточняются.

На Торецком направлении оккупанты совершили девять атак вблизи Торецкого, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один еще продолжается.

На Покровском направлении российские войска провели штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волче, Яснобродовка и Уманское. Защитники сдерживают атаки противника, отразив 17 штурмов; девять боестолкновений продолжаются. Потери врага пока уточняются.

На Кураховском направлении противник совершил 10 атак вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Семь боев уже завершено, три продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался прорвать оборону Украины около Работино, но потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг потерпел неудачу, дважды пытаясь прорвать оборонные позиции украинских подразделений на левом берегу Днепра. По другим направлениям фронта ситуация осталась без значительных изменений.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жесткие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов за сутки. Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.

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