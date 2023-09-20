Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни виводять із Севастополя всі підводні човни, — соцмережі arrow

Росіяни виводять із Севастополя всі підводні човни, — соцмережі

20 вересня 2023 22:34
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни виводять із Севастополя всі підводні човни, — соцмережі
Підводний човен "Алроса" ЧФ РФ. Фото: росЗМІ
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Після знищення в тимчасово окупованому Севастополі російського підводного човна "Ростов-на-Дону", росіяни стали виводити з Криму всі підводні човни Чорноморського флоту. Наразі на стоянці в Південній бухті немає жодного.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Шлях в Новоросійськ

Як повідомляється, наразі в акваторії півострова перебуває лише один підводний човен — захоплений у 2014 році український дизель-електричний підводний човен "Запоріжжя".

Інші 5 човнів, після знищення "Ростова-на-Дону" росіяни, за попередніми повідомленнями, переганяють до бази ЧФ у Новоросійську. Натомість, аналогічний знищенному човну, підводний човен "Алроса" після ремонту та модернізації так і не увійшов у склад флоту.

Зазначається, що всі підводні човни були носіями крилатих ракет "Калібр". 

Нагадаємо, що не так давно ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту неподалік від Севастополя. А WSJ заявили, що Україна перехопила ініціативу у Чорному морі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз