Росіяни виводять із Севастополя всі підводні човни, — соцмережі

Підводний човен "Алроса" ЧФ РФ. Фото: росЗМІ

Після знищення в тимчасово окупованому Севастополі російського підводного човна "Ростов-на-Дону", росіяни стали виводити з Криму всі підводні човни Чорноморського флоту. Наразі на стоянці в Південній бухті немає жодного.

Про це повідомляють соцмережі.

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Як повідомляється, наразі в акваторії півострова перебуває лише один підводний човен — захоплений у 2014 році український дизель-електричний підводний човен "Запоріжжя".

Інші 5 човнів, після знищення "Ростова-на-Дону" росіяни, за попередніми повідомленнями, переганяють до бази ЧФ у Новоросійську. Натомість, аналогічний знищенному човну, підводний човен "Алроса" після ремонту та модернізації так і не увійшов у склад флоту.

Зазначається, що всі підводні човни були носіями крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що не так давно ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту неподалік від Севастополя. А WSJ заявили, що Україна перехопила ініціативу у Чорному морі.